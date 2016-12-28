 بالصور.. 60 فيلاً ينشرون الرعب والفوضى في قرية هندية | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. 60 فيلاً ينشرون الرعب والفوضى في قرية هندية

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بالصور.. 60 فيلاً ينشرون الرعب والفوضى في قرية هندية

تواصل – وكالات:

انتشرت حالة من الرعب والفوضى في قرية هندية، بعد أن هاجمها قطيع يضم أكثر من 60 فيلاً عاثوا فساداً في القرية، وتسببوا بأضرار جسيمة في 25 من منازلها.

وأظهر تسجيلاً مصوراً، مجموعة من الفيلة وصغارها، وهي تحاول الخروج من قرية بولاية أسام الجبلية، وذلك بعد أن ضلوا طريقهم ودخلوا إلى القرية عن طريق الخطأ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال أحد سكان القرية إنه تعرض لخسائر كبيرة في متجره، مضيفاً: “بدأت الفيلة تعدو بشكل عشوائي، عندما وصل رجال من قسم الغابات لإنقاذنا، وتسببت الفوضى بخسائر جسيمة في المنازل والمحلات التجارية”.

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