 دراسة: حليب الأم يحمي الرضيع من الالتهابات القاتلة | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: حليب الأم يحمي الرضيع من الالتهابات القاتلة

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دراسة: حليب الأم يحمي الرضيع من الالتهابات القاتلة

تواصل – وكالات:

أفادت نتائج دراسة جديدة بأن أحد أنواع السكر الموجودة في حليب الثدي يحمي الرضيع من الالتهابات التي تسببها البكتيريا القاتلة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة إمبريال كوليج بلندن، تقوم مكونات معينة في حليب الثدي بمساعدة البكتريا الصديقة على النمو والقضاء على البكتريا الخطيرة.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “كلينيكال إميونولوجي”، وقام الباحثون بفحص 183 حامل من جامبيا، ثم فحص أطفالهن بعد الولادة بـ 6 أيام، ثم بعد 60 يوماً، ثم بعد 89 يوماً.

وأظهرت النتائج قدرة حليب الثدي على تنقية جسم الرضيع من أنواع البكتريا الخطيرة، وخاصة المسببة للالتهاب السحايا.

وحثّت النتائج الأمهات على اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تحث على تغذية الطفل حديث الولادة من حليب الثدي حصرياً خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمره.

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