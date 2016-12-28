تطبيق جديد يُغنيك عن الذهاب إلى طبيب العيون

تواصل – وكالات:

كشف موقع “ذا نيسكت ويب”، عن تطبيق يدعى EyeQue، وتتلخص مهمته في تحديد مشاكل البصر بأنواعها، من طول البصر إلى قصره مروراً بتشتته.

ويقوم التطبيق المذكور بتعريض العين لأربعة إلى ستة اختبارات تنتهي بتقديم رقم يحدد درجة قوة البصر عند المستخدم، ويمكن بناءً عليه شراء نظارات.

ورغم أن صُنَّاع التطبيق ينصحون بزيارة طبيب العيون، إلا أن الموقع يرى أنه بدقة الأطباء المتخصصين إن لم يكن أفضل.

ويأتي هذا التطبيق مع عين ميكروسكوب لعملية الفحص. ولكي تكون العملية دقيقة يجب ألا تقل دقة الهاتف عن 300 نقطة في كل بوصة.

وسيكون التطبيق متاحاً ابتداءً من فبراير المقبل لـ iOS و”أندرويد”، وسيكون سعره 30 دولاراً، وذلك بعدما انتهت عملية جمع التمويل الكافي من الجمهور عبر الإنترنت.