 محلل عراقي يحذر: عواصم الخليج الوجهة المقبلة لولاية الفقيه (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

محلل عراقي يحذر: عواصم الخليج الوجهة المقبلة لولاية الفقيه (فيديو)

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تواصل – سعود الخالد:

قال المحلل السياسي العراقي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عمر عبدالستار: إن عواصم الخليج هي الوجهة المقبلة لولاية الفقيه بعد تخريب إيران لأربع عواصم عربية هي: بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء.

واعتبر عبد الستار، خلال مشاركته، أمس الجمعة، في برنامج ملفات خليجية على قناة “فور شباب” مع الإعلامي عبدالعزيز قاسم في حلقة بعنوان “2017 .. قراءة واستشراف”، أن التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية هو أهم أحداث عام 2016.

ووصف مناورات رعد الشمال بأنها “ناتو إسلامي”، معتبراً أنها استعداد وفهم لخطورة دولة ولي الفقيه، مضيفاً أن “من تحرش بالخليج طمس أثره.. لكن أمامنا الكثير في مواجهة ولاية الفقيه”.

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