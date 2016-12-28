كاتب كويتي يسيء للعلامة ابن باز في قناة «العربية».. ومغردون يطالبون بمحاسبته (فيديو)

تواصل – خالد العبدلله:
أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد، بسبب تصريحات أدلى بها الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم على قناة العربية، أساء فيها للعلامة عبدالعزيز ابن باز- رحمة الله- والعلامة محمد بن عثيمين.
وقال الهاشم في تصريحاته: “جماعة ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين يريدوننا نلبس الملابس الأفغانية”.
ورداً على تصريحاته، دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاقاً بعنوان: #الهاشم_عبر_العربية_يشتم_ابن_باز دافعوا خلاله عن رموز الأمة وعلمائها، جراء ما يتعرضون له من شتم وطعن عبر وسائل الإعلام.
وعلق منصور الجلعود بالقول: “هو يحرض العامة على ترك العلماء واتباع السفهاء، لينعدم الأمن وتعم الفوضى، كما هو واقع في بعض البلدان”.
وقال عادل الجري: “يرفعون شعار حرية الرأي وما عندهم شيء غير انتقاد الإسلام والمسلمين كفانا الله شرهم”.
وعلق آخر قائلاً: “لم يبق لك من العمر أكثر مما مضى فاسأل نفسك أنت مستعد للقاء ربك بهذا، وما ضرهم ما قلت فقد ذهبوا لربهم”.
بينما قال المغرد عبدالله: “أمة لا تقدر علماءها وقدواتها مصيرها الفناء والاندثار.. أتحداه ثم أتحداه أن يتعرض لعمائم الشيطان في إيران”.
وغرد صاحب حساب درهوم البطي: “مثل ما تمت محاكمة دشتي ستتم محاسبة الهاشم”.
كما طالب خالد المهاوش بمحاسبة القناة والهاشم قائلاً: “يجب محاسبة القناة وهذا الكائن من قبل جهات الاختصاص ومقاضاتهم”.
هذا اكرمكم الله
احد كلاب العربية
الصراخ على قدر الالم
قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء :
حدثني الإمام محمد بم منتاب : ان عز الدين يوسف الموصلي كتب إليه و أراني كتابه ،
قال : كان لنا رفيق معنا في سوق الطعام يقال له شمس بن الحشيش ، و كان يسب أبا بكر و عمر رضي الله عنهما ، و يبالغ ، فلما صدر شأن تغيير الخطبة ، إذ ترفض القان خربندا ” ملك التتار ” ، افترى شمس و سب فقلت له : قبح عليك أن تسب و قد شبت ، مالك و لهم و قد درجوا من سبعمائة سنه ، و الله يقول ” تلك امة قد خلت ” .
فكان جوابه أن قال : و الله إن ابابكر و عمر في النار ، قال ذلك في ملا من الناس ، فقام شعر جسدي فرفعت يدي إلى السماء و قلت ” اللهم يا قاهر فوق عباده ، يا من لا يخفى عليه شئ ، اللهم إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي ايه ، و إن كان ظالما فانزل به ما يعلم هو و الجماعة انه على الباطل ، فورمت عيناه حتى كادت تخرج ، و اسود جسمه حتى بقى كالقير و انتفخ ، و خرج من حلقه شيء يصرع الطيور ، فحمل الى بيته فما جاوز ثلاثة أيام حتى مات ، و لم يتمكن احد من غسلة مما يجرى من جسمه و عينه
و دفن لا رحمه الله ”
ثم قال بن منتاب : جاء الي بغداد أصحابنا من الموصل و حدثوا بهذه الواقعة و هي صحيحة و ذلك سنة 710 هـ
سير أعلام النبلاء