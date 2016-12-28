كاتب كويتي يسيء للعلامة ابن باز في قناة «العربية».. ومغردون يطالبون بمحاسبته (فيديو)

تواصل – خالد العبدلله:

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد، بسبب تصريحات أدلى بها الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم على قناة العربية، أساء فيها للعلامة عبدالعزيز ابن باز- رحمة الله- والعلامة محمد بن عثيمين.

وقال الهاشم في تصريحاته: “جماعة ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين يريدوننا نلبس الملابس الأفغانية”.

ورداً على تصريحاته، دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاقاً بعنوان: #الهاشم_عبر_العربية_يشتم_ابن_باز دافعوا خلاله عن رموز الأمة وعلمائها، جراء ما يتعرضون له من شتم وطعن عبر وسائل الإعلام.

وعلق منصور الجلعود بالقول: “هو يحرض العامة على ترك العلماء واتباع السفهاء، لينعدم الأمن وتعم الفوضى، كما هو واقع في بعض البلدان”.

وقال عادل الجري: “يرفعون شعار حرية الرأي وما عندهم شيء غير انتقاد الإسلام والمسلمين كفانا الله شرهم”.

وعلق آخر قائلاً: “لم يبق لك من العمر أكثر مما مضى فاسأل نفسك أنت مستعد للقاء ربك بهذا، وما ضرهم ما قلت فقد ذهبوا لربهم”.

بينما قال المغرد عبدالله: “أمة لا تقدر علماءها وقدواتها مصيرها الفناء والاندثار.. أتحداه ثم أتحداه أن يتعرض لعمائم الشيطان في إيران”.

وغرد صاحب حساب درهوم البطي: “مثل ما تمت محاكمة دشتي ستتم محاسبة الهاشم”.

كما طالب خالد المهاوش بمحاسبة القناة والهاشم قائلاً: “يجب محاسبة القناة وهذا الكائن من قبل جهات الاختصاص ومقاضاتهم”.