 اليمن.. مقتل قائد حوثي و41 آخرين في جبهة علب بصعدة | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. مقتل قائد حوثي و41 آخرين في جبهة علب بصعدة

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اليمن.. مقتل قائد حوثي و41 آخرين في جبهة علب بصعدة

تواصل – وكالات:

قُتل قائد محور مليشيا الحوثيين في جبهة علب شمال شرقي صعدة، المدعو أبوطه الخولاني وقُتل معه 41 عنصراً من الميليشيات خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر المقاومة: إن ميليشيات الحوثي حاولت تنفيذ هجوم لاستعادة جبل مندبة، والمواقع التي تمت السيطرة عليها في الأيام الماضية، لكن الجيش الوطني والمقاومة وبدعم وإسناد جوي من التحالف تمكنا من كسر الهجوم وقاما بهجوم معاكس تمت من خلاله السيطرة على موقعين كان يتمركز فيهما المتمردون باتجاه منطقة سحار الشام.

وتخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، مدعومةً من التحالف، معارك عنيفة على جبهة علب بصعدة، موقعةً عشرات القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي.

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