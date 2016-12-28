«الذهب» ينخفض من أعلى مستوى في شهر

تواصل – وكالات:

انخفض الذهب، اليوم الجمعة، من أعلى مستوى له في شهر الذي لامسه في الجلسة السابقة مع تقليص المتعاملين لمراهناتهم على ارتفاع الأسعار قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي ستقدم دلائل على وتيرة الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وبحلول الساعة 1027 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1177.87 دولار للأوقية (الأونصة).

ولا يزال المعدن مرتفعاً 2.3% منذ بداية الأسبوع في أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية.

غير أنه في ظل حالة عدم التيقن التي تسود السوق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني يتوخى المستثمرون الحذر بعدما وصل الذهب لأعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول عند 1184.90 دولار للأوقية يوم الخميس، ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1178.6 دولار للأوقية.