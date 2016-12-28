«نزاهة» تُلمح إلى تعمد «الفحص الدوري» إفشال المركبات

تواصل – الرياض:

ألمحت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، إلى أن تملك شركة واحدة لمحطات الفحص الفني الدوري للسيارات في مختلف مناطق المملكة، قد يؤدي إلى تعمد الشركة المشغلة لفشل المركبات لتستفيد الورش المجاورة والشركة على حد سواء.

وكشفت الهيئة في آخر تقرير سنوي ناقشه مجلس الشورى عن انتهاج الشركة المشغلة لمحطات الفحص سياسة تحقيق أكبر عائد مادي لها، من خلال برنامج ربط نسبة الحافز بفشل المركبة، حسب “الرياض”.

وأظهر تقرير الهيئة عدم وجود محطات للفحص في بعض المحافظات، وعدم تشغيل جميع المسارات الموجودة في المحطات، ونقص الكادر الفني للبعض الآخر، ونقص التجهيزات والمرافق في عدد من محطات الفحص، إضافة إلى قِدم وتهالك مبانٍ أخرى.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الإجراء المتخذ في شأن هذه الملحوظات التي رصدتها، وعرضها للموضوع على المقام السامي، واقتراح إحالتها إلى اللجنة المشكلة من وزارات: الداخلية، المالية، التجارة، الاقتصاد، والنقل لدراسة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر منذ التاسع عشر من ربيع جمادى الأول عام 1431هـ.