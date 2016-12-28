لهذا السبب.. لا تخلع حذاءك بالطائرة أبداً

تواصل – وكالات:

علّق بعض المضيفين الجويين، على بعض الممارسات التي يقوم بها ركاب الطائرة، ووجهوا بعض النصائح لهم.

ونصح أحدهم عندما سأله بعض الركاب عن خلعهم الأحذية أثناء الجلوس في الطائرة، بضرورة المحافظة على ارتدائها لأن “أرضية الطائرة تكون قذرة جداً لدرجة مثيرة للاشمئزاز” بحسب صحيفة “ديلي تلجراف “.

وأوصى مضيف آخر بالإبقاء على ارتداء الحذاء أثناء السير في ممر الطائرة قائلاً: “لا تتجول حافي القدمين فقد تطأ قدماك “بولاً أو برازاً” هنا أو هناك، وهذه الأشياء تحدث كثيراً، وهناك مَن يصاب بنزف في الأنف أو ينفتح جرحه”.