منها الأملاح.. 7 أسباب وراء احتباس الماء بالجسم

تواصل – وكالات:

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، 7 أسباب وراء احتباس الماء في جسم مَن لا يُمارسون نشاطاً بدنياً، وطريحي الفراش لفترة طويلة، والذين يتعاطون الدواء على المدى الطويل، تشمل الآتي:

1- الإفراط في تناول الأملاح:

ويترتب على استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم استهلاك كمية كبيرة من الماء، مما يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وتتوسع الخلايا نحو 20 مرّة.

2- نقص في المغنيسيوم:

ويُشكّل نقص المغنسيوم أهمّ أسباب احتباس الماء في الجسم، لأن المغنيسيوم ضروري لمختلف عمليات الجسم.

3- نقص فيتامين ب6:

ويُعد نقص فيتامين ب6 مسؤولاً عن توازن الماء في الجسم، وحسب الدراسات تبيّن أن النساء مع متلازمة ما قبل الحيض يظهر عليهن تحسنا ملحوظا بعد تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين.

4- ضعف تدفق الدم بأوردة الساقين:

ويعتبر ضعف تدفق الدم بأوردة الساقين واحداً من أهمّ أسباب احتباس الماء في الساقين والكاحلين، ويحدث بشكل رئيسي خلال فترة الحمل.

5- احتباس الماء ما قبل الحيض:

ويتمثل الاحتباس في التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، والتي يمكن أن تتفاقم عند اتباع نظام غذائي غير سليم .

6- النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية:

ويؤدى النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية إلى بقاء الماء في الجسم، لأنه لا يملك ما يكفى من البروتين في الدم، لاستخلاص كميات الماء من الأنسجة .

7- مشاكل القلب أو الكلى:

ويُمكن أن تؤدي المشاكل المرتبطة بالقلب أو الكلى إلى تورم دائم في الساقين والكاحلين، مما قد يتطلب مساعدة طبية فورية.