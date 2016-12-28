منها الأملاح.. 7 أسباب وراء احتباس الماء بالجسم

تواصل – وكالات:
ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، 7 أسباب وراء احتباس الماء في جسم مَن لا يُمارسون نشاطاً بدنياً، وطريحي الفراش لفترة طويلة، والذين يتعاطون الدواء على المدى الطويل، تشمل الآتي:
1- الإفراط في تناول الأملاح:
ويترتب على استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم استهلاك كمية كبيرة من الماء، مما يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وتتوسع الخلايا نحو 20 مرّة.
2- نقص في المغنيسيوم:
ويُشكّل نقص المغنسيوم أهمّ أسباب احتباس الماء في الجسم، لأن المغنيسيوم ضروري لمختلف عمليات الجسم.
3- نقص فيتامين ب6:
ويُعد نقص فيتامين ب6 مسؤولاً عن توازن الماء في الجسم، وحسب الدراسات تبيّن أن النساء مع متلازمة ما قبل الحيض يظهر عليهن تحسنا ملحوظا بعد تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين.
4- ضعف تدفق الدم بأوردة الساقين:
ويعتبر ضعف تدفق الدم بأوردة الساقين واحداً من أهمّ أسباب احتباس الماء في الساقين والكاحلين، ويحدث بشكل رئيسي خلال فترة الحمل.
5- احتباس الماء ما قبل الحيض:
ويتمثل الاحتباس في التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، والتي يمكن أن تتفاقم عند اتباع نظام غذائي غير سليم .
6- النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية:
ويؤدى النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية إلى بقاء الماء في الجسم، لأنه لا يملك ما يكفى من البروتين في الدم، لاستخلاص كميات الماء من الأنسجة .
7- مشاكل القلب أو الكلى:
ويُمكن أن تؤدي المشاكل المرتبطة بالقلب أو الكلى إلى تورم دائم في الساقين والكاحلين، مما قد يتطلب مساعدة طبية فورية.