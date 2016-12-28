الأمم المتحدة: دمار حلب يفوق الخيال.. وأعداد المشردين تتجاوز 400 ألف

تواصل – وكالات:

قال القائم بأعمال المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في سوريا، سجاد مليك: إن أعداد المشردين داخل مدينة حلب السورية تجاوز 400 ألف، واصفاً الدمار الذي لحق بالمدينة بأنه يفوق الخيال.

وأوضح مليك، في تصريحات للصحفيين بنيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة شرق حلب، أنه قدّم إلى حلب قبل 7 أيام وأنه تمّ تدمير معظم المؤسسات والمرافق الحيوية للمدينة، وأن حجم الدمار في حلب يفوق الخيال، ولم يسبق أبداً أن شاهده خلال مهامه الإنسانية التي قام بها سابقاً في الصومال وأفغانستان.

وأشار مليك، إلى أن هناك نحو 106 من موظفي الأمم المتحدة الذين بات بإمكانهم الدخول والخروج من شرق حلب يومياً لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للعائدين إلى المدنية.

وكشف مليك أن 2200 عائلة سورية عادت إلى شرق حلب لتعيش في بيوت بلا نوافذ أو أبواب وبلا مواقد للطهي، وهناك مئات الأطفال في سن 4 أو 5 أعوام مشردون وبلا آباء أو أمهات أو عائلات وهم في حاجة ماسة إلى الدعم النفسي عدا عن حاجتهم اليومية للغذاء والطعام والأمان.