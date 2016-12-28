إيران.. جيش العدل البلوشي يقتل عدداً من ضباط الحرس الثوري

تواصل – وكالات:

استهدفت كتائب “عبدالملك ملازادة” التابعة لجيش العدل البلوشي، دوريتين لحرس الحدود الإيراني في منطقة “جكيغور” الحدودية في أطراف مدينة زابل شمال شرق إقليم بلوشستان.

وقال جيش العدل البلوشي في بيان صحفي: إنه تمكّن من قتل وجرح عدد كبير من ركاب هذه الدوريات العسكرية من قادة وضباط الحرس الثوري.

وأضاف الجيش البلوشي: أن العملية نُفّذت عبر كمين نصبه مقاتلو كتائب الجيش البلوشي لقوات العدو الإيرانية التي كانت تستقل سيارتان عسكريتان في منطقة “جكيغور” شمال شرق بلوشستان، حيث قتل وجرح أغلب الركاب.

من جانبها، قالت وكالة “فارس للأنباء”: إن أحد قادة قوات حرس الحدود قتل، بينما الحراس الآخرون جُرحوا في عملية كمين في منطقة “جكيغور”.