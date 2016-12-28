جدة.. «مقال» يُعيد زوجين بعد طلاقهما

تواصل – جدة:

كشف الكاتب نجيب الزامل عن قصة نادرة حدثت معه في صالة الانتظار بمطار جدة، حيث فوجئ بزوجين أخبراه أنهما كانا قد تطلقا بعد زواجهما بشهر، غير أنهما قرأ مقالاً له بعنوان “كي لا تمزقا القصة” يتضمّن نصائح للأزواج الجُدد، وقرراً بعد ذلك العودة لبعضهما وإنهاء خلافاتهما.

وذكرت “العربية. نت” نقلاً عن الزامل قوله: إنه كان يجلس منتظراً طائرته بمطار جدة، بينما كان يجلس أمامه زوجان وفتاة صغيرة، وكانا يحدّقان فيه، قبل أن تبادره الزوجة الشابة قائلة: إنها وابن عمها تطلقا بعد شهر واحد فقط من زواجهما، وأُصيب والدها بعارض صحي حزناً على طلاقهما، وقام والدها بإرسال صورة من المقال لها وواحدة لزوجها، فقرأ كلٌ منهما المقال، ولم يمض سوى أسبوع واحد حتى تحول الطلاق إلى عرس جديد، بعد أن أثّر فيهما المقال، ورُزِقا لاحقاً بابنتهما.

وأشار الكاتب الزامل إلى أنه تلقى قبل سنوات هدية من مجهول، وحاول جاهداً معرفة مرسِلها ولكن دون جدوى، غير أن المرأة فاجأته مرةً أخرى عندما أخبرته أن والدها هو مَن أرسل تلك الهدية؛ عرفاناً له دون ذكر اسمه.

وذكرت أنها طلبت من والدها الاتصال بـ”الزامل” لتخبره بالهدية والقصة، ولكن الوالد رفض بشكل مطلق، إلا إذا قابلته بدون أي ترتيب مسبق، وهو ما كانت تتوقع استحالة حدوثه.

من جهته قال الزوج: “احنا علقنا صورة المقال وفيها صورتك بعناية على مدخل البيت، وابنتنا تشوفه من ربي خلقها”.