الحجار: لقاح الأنفلونزا لا يسبب المرض أو الإعاقات

تواصل – الرياض:

كشف رئيس الجمعية السعودية للأمراض المعدية لدى الأطفال سامي الحجار، أن لقاحات الأنفلونزا المستخدمة في المملكة لمعالجة فيروسات الأنفلونزا غير الفعالة، ولا يمكن أن تسبب أي إعاقات، وعند تلقي الشخص للقاح يؤدي ذلك إلى تشكيل مضادات لفيروس الأنفلونزا تقوم بحماية الشخص من الإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها، كما تحد من انتشار الفيروس في أفراد المجتمع.

وأكد الحجار، بحسب “الرياض”، أن الأنفلونزا من أكثر الأمراض انتشاراً بين البشر وخاصة في فصل الشتاء، حيث تصيب جميع الفئات العمرية، وغالباً ما تحدث على شكل أوبئة سنوية، يشكل فيها المصابين مصدراً لانتشار العدوى بين أفراد المجتمع.

وأفاد الحجار أنه عندما تمت دراسة موسم الأنفلونزا في المملكة، تبين أن انتشار ونشاط فيروس الأنفلونزا يمتد من شهر نوفمبر إلى نهاية شهر مارس، وهنا يجب التنويه إلى صعوبة تحديد دقيق لموسم الأنفلونزا في المملكة، وذلك نظراً لاستقبال المملكة العديد من المعتمرين خلال موسم العمرة الممتد على مدار السنة، بالإضافة إلى موسم الحج، لذلك يجب على الشخص تلقى لقاح الأنفلونزا بمجرد توفره، والاستمرار في تلقيه حسب الموسم أو في حال استمرار في تسجيل حالات الإصابة بهذا الفيروس بين أفراد المجتمع.