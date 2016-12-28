 المواقف مدفوعة الأجر حول المسجد النبوي تدخل حيز التنفيذ | صحيفة تواصل الالكترونية

المواقف مدفوعة الأجر حول المسجد النبوي تدخل حيز التنفيذ

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المواقف مدفوعة الأجر حول المسجد النبوي تدخل حيز التنفيذ

تواصل – المدينة المنورة:

دخلت أعمال التخطيط للشوارع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف حيّز التنفيذ، وكذلك تركيب الأجهزة الخاصة برسوم المواقف الآلية لتوفير مواقف مدفوعة الأجر التي تُشرف عليها هيئة تطوير المدينة المنورة.

ويشمل المشروع في مرحلته الأولى جنوب الحرم الشريف “طريق الشيخ عبدالعزيز ابن صالح” تأهيلا للأرصفة وترسيماً للمواقف ومسارات المشاة بشكل دقيق ومنظم، يساهم في انسيابية حركة المرور ويلبي احتياجات المنطقة المركزية المكتظة بالفنادق والأسواق.

ويقوم قائد المركبة فور توقفه بطباعة تذكرة الوقوف، والدفع عند عزمه المغادرة باستخدام العملة المعدنية أو الورقية أو من خلال تطبيق “الموقف” على الأجهزة الهاتفية أو الموقع.

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