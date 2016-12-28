رداً على شكاوى المواطنين.. «مياه الشرقية» تكشف أسباب ارتفاع الفواتير

تواصل – الشرقية:

عزت المديرية العامة لمصلحة المياه في المنطقة الشرقية، استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه وتراكمها إلى عدم متابعة بعضهم لفواتيره الصادرة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لـ”المياه” فهد العنزي: إن ذلك يأتي إضافة إلى أن بعضهم لم يُعدّل الوحدات، ولم يقوموا بالصيانة اللازمة في شبكات العقار الداخلية، مما يترتب عليه ارتفاع استهلاكه، وبالتالي ارتفاع قيمة الفواتير الصادرة له.

ونبّه العنزي، إلى أن البعض تداول معلومات عبر وسائل تواصل اجتماعي تفيد بِقُرب صدور قرار لإعادة تخفيض التعرفة، مما جعل البعض يُحجم عن سداد المستحقات عليه، وبالتالي أدى إلى تراكمها، وفقاً لـ”اليوم”.