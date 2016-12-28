«تعليم الطائف» تُحدّث بيانات شاغلي الوظائف عبر «نور»

تواصل ـ سامي الثبيتي:

كشف مدير إدارة الإعلام التربوي في تعليم الطائف عبدالله الزهراني، أنه يجري حالياً تحديث وتدقيق بيانات شاغلي الوظائف التعليمية عبر برنامج “نور”، وتمّ توزيع العمل على مشرفي تنسيق المكاتب.

وأوضح الزهراني، خلال استعراض مساعد المدير العام لمجلس الشؤون المدرسية بتعليم الطائف محمد عامر النفيعي، إنجازات إدارته خلال الفترة الماضية، أن لجان العمل بإدارة التخطيط المدرسي لأحداث المدارس مستمرّة في أعمالها وجاري رفع البيانات للوزارة.

وأشار الزهراني، في اجتماع المجلس بحضور مديري الإدارات، إلى أن العمل على تحويل عدد من مدارس البنين والبنات من الفترة المسائية إلى الصباحية.

وأكد أن اشتراكات نادي المعلمين في ازدياد، لافتاً إلى أنه تمّت إقامة العديد من المسابقات والفعاليات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وبشأن نشاطات وبرامج خدمات الطلاب، قال الزهراني: إنه تمّ تفعيل برنامج الأسر المنتجة في مرحلته الأولى وتطبيقها على 37 مدرسة، فيما نفّذت الصحة المدرسية عدد من البرامج من ضمنها برامج المدارس المعزوة للصحة.

إلى ذلك دعت إدارة التقنيات إلى تفعيل برنامج المدارس الافتراضية والتي تعالج سد العجز الطارئ.