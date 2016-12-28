«الأسرة المسلمة في ظل المتغيّرات المعاصرة» محاضرة لـ«البدير» في تبوك

تواصل ـ خالد العبدلله:

ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي وقاضي الاستئناف في المدينة المنورة الشيخ صلاح بن محمد البدير، محاضرة قيّمة في جامع الوالدين في مدينة تبوك بعنوان “الأسرة المسلمة في ظل المتغيرات المعاصرة” بعد صلاة المغرب.

واكتظت جوانب المسجد وأروقته بقسميه الرجالي والنسائي بحضور طلاب العلم والمشايخ وجمع غفير من المصلين، الذين أمّهم الشيخ البدير في صلاة المغرب والعشاء أمس الخميس.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن أنشطة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة تبوك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيق دور التوعية والإرشاد في ظل التوجيهات الكريمة من لدن حكومة المملكة، حفظها الله.

كما تأتي هذه المحاضرات بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، في تذليل كل ما يزيد من التعاون والاستمرار في بث العلم الشرعي المبني على الوسطية والاعتدال.