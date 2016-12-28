فريق غوث يُطلق موقعه الإلكتروني الجديد لتلقي البلاغات

تواصل – الرياض:

دشَّن فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ، موقعه الإلكتروني الجديد مع الراعي التقني للموقع شركة ” T2″، وصُمم الموقع لاستقبال بلاغات البحث والإنقاذ وطلبات التسجيل مع فريق غوث للعمل التطوعي.

وحضر التدشين، قائد ومؤسس فريق غوث منصور العاطفي، وممثل الشركة الراعية للموقع الالكتروني الدكتور مبارك الدوسري، وعدداً من أعضاء الفريق، وقد أشرف على تصميم الموقع المهندس محمد عبد الله آل فهيد.

ويغطي الموقع أخبار الفريق وما يقدم من دورات مجانية للمجتمع في مجالات السلامة والإنقاذ وكذلك المحاضرات والمعارض الإرشادية من الأخطار، ونحو ذلك.

الجدير بالذكر أن فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ، يعتبر أول فريق تطوعي يحترف مجال البحث والإنقاذ بأفضل الطاقات البشرية والمادية ويحمل اعتمادات محلية ودولية، ومتبنى من وزير الداخلية.