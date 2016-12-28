مكة.. ضبط مُورّد وافد تلاعب بأسعار الجوالات ورفض البيع لمواطنين (صور)

تواصل ـ خالد العبدلله:

ألقت فرق التفتيش الميدانية في مكة المكرمة، والجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، القبض على مورّد اتصالات وافد، تلاعب في الأسعار وممارسة البيع بالاحتكار، وامتنع عن البيع لمواطنين يعملون في القطاع.

ورصد مكتب عمل محافظة رابغ، لحظة ورود بلاغ من أحد المواطنين، وبتوجيهات من إدارة فرع وزارة العمل في مكة، الوافد المخالف، والقبض عليه، وإحالته للجهات المختصة، لإيقاع العقوبات النظامية بحقه قبل ترحيله من البلاد.

وتشترك وزارات “العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات”، في تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وملحقاته بنسبة 100%، وقصر العمل فيه على المواطنين والمواطنات.