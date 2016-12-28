ملكة بريطانيا تنجو من الموت برصاص حارسها

تواصل- وكالات:

نجت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، من الموت عندما كانت تتنزه في حديقة قصر “بيكنجهام”، عند الساعة الثالثة فجراً، إذ كاد أحد حراسها أن يطلق النار عليها.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الفرنسية، فقد ظن الحارس أن شخصاً ما قد تسلل إلى القصر لكنه عندما طلب منه أن يعرف عن نفسه فوجئ أنها الملكة “اليزابيث”، وإثر هذه الحادثة قالت الملكة إنها ستخبر الحراس في المرات المقبلة بخروجها حتى لا يطلقوا النار عليها.

الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي يظن فيها الحراس أن شخصًا ما قد تسلّل إلى القصر، ففي عام 2013 وقعت نفس الحادثة مع الأمير “أندرو” ابن الملك إليزابيث عندما كان يتنزه في حديقة القصر.