تفاعلاً مع «تواصل».. محافظة بدر تعقد ورشة «الاحتطاب الجائر وأثره على البيئة»

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

تجاوب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمحافظة بدر في المدينة المنورة، مع الخبر الذي نشرته “تواصل” بعنوان المدينة.. الاحتطاب الجائر يجتاح “وادي الجي” في محافظة بدر.

وأعلن “فرع بدر” أنه عقد ورشة عمل بعنوان “الاحتطاب الجائر وأثره على البيئة” بمكتب الدعوة والإرشاد في مركز المسيجيد، تحت رعاية محافظ بدر مبارك المروقي.

وحضر الورشة وكيل المحافظة محمد عطية الجهني، ومدير فرع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمحافظة، وجميع رؤساء مراكز المحافظة، ومسؤولي الجهات ذات الاختصاص.

وبيّن المهندس فهد العوفي من فرع الوزارة في المدينة، الذي قدّم الورشة، أثر الاحتطاب الجائر وأثره على البيئة، مؤكداً أن المحافظة قائمة على القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وذكرت “تواصل” في الخبر الذي نشرته أمس، أن وادي الجي التابع لإمارة الشفية بمحافظة بدر في المدينة المنورة، يعاني من عمليات الاحتطاب الجائر، واجتثاث الأشجار للحصول على جذورها للمتاجرة فيها.