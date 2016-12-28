بعد وفاة ابنيه.. مواطن يناشد بعلاج طفلته في الخارج

تواصل – نايف الحربي:

أطلق المواطن محمد حمدان الفهيقي، مناشدة للمسؤولين في الدولة وأهل الخير لعلاج طفلته “سلمى” في الخارج، بسبب تفاقم معاناتها مع المرض حيث تعاني من ضمور بالمخ وارتخاء العضلات.

وأبلغ أحد أقارب الطفلة “سلمى”، التي ترقد بمستشفى النساء والولادة في سكاكا، “تواصل”، أنها ترقد منذ نحو عام ولم يترك والدها كل السبل لعلاجها حيث ذهب بها إلى الأردن، لكن عاد بعد تدهور حالته المادية.

وأوضح أن والدها سبق أن حصل على موافقة من الديوان الملكي بعلاج ابنته بدولة ألمانيا، إلا أن اللجنة الطبية بالجوف قالت إن علاجها موجود ومنذ دخولها للمستشفى منذ عام لم تتحسن حالتها الصحية.

وأضاف قريب الطفلة أن والدها سبق أن رُزق بطفلين أولاد لكن توفيا متأثرين بذات المرض “ضمور المخ”، الأول كان يعاني من القلب، والثاني كان يعاني من ارتخاء العضلات.

بدورها، تحتفظ “تواصل” بأرقام التواصل مع والد الطفلة “سلمى” وأفراد عائلتها.