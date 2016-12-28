بالصور.. زلزال يضرب جنوب إيران ويتسبّب في وفاة 4 أفراد

تواصل ـ الرياض:

أعلن مسؤول إيراني، وفاة 4 أفغان إثر زلزال ضرب بلدة خنج جنوب محافظة فارس بإيران في الساعة السادسة وثلاث دقائق من صباح اليوم الجمعة، بقوّة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وقال مدير إدارة الأزمة في بمحافظة فارس حسن فياض بورم: إن 4 من الرعايا الأفغان قُتلوا وأصيب آخر إثر انهيار جدار وسقف غرفة الحراسة في أحد البساتين القريبة من مركز وقوع الزلزال.

وأضاف فياض: ” إثر وقوع هذا الزلزال، أصيب أيضاً 3 أشخاص في قرية “جاه طلا”، وتمت معالجتهم في نفس المكان، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية”، مبيناً أنه تمّ إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى منطقة وقوع الزلزال.