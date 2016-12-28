الخُبر.. القبض على حارس الأمن قاتل زميله في أحد المراكز التجارية

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تمكنت شرطة محافظة الخبر، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على قاتل حارس أحد المراكز التجارية الذي عُثر عليه مقتولاً ومضرجاً بدمائه.

وقالت شرطة محافظة الخبر في بيان لها، إنها تلقت بلاغاً صباح اليوم الجمعة من قبل مواطن خمسيني يعمل مشرفاً مناوباً لشركة حراسات أمنية يفيد بعثوره على زميله المواطن الثلاثيني المكلف بحراسة أحد المراكز التجارية بالخبر متوفى وملقى على الأرض وعليه آثار دماء.

وأضاف البيان: “وعلى الفور مِن تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وقد توصلت الإجراءات والتحريات الأولية عن تورط زميل المجني عليه مواطن عشريني بمقتله بواسطة سكين كانت بحوزته وذلك إثر خلافات حادة نشبت فيما بينهما”.

وذكرت شرطة الجوف: تم القبض على الجاني وإيقافه تمهيداً لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام.