«هيئة المدينة»: الساحر والكاهن يتبنيان 21 علامة

تواصل ـ الرياض:

نبّهت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة ممثلة بإدارة مكافحة السحر والشعوذة، إلى أنّ الساحر والكاهن يتبنيان21 علامة.

وسمّت “الهيئة” من العلامات أن يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، وأن يطلب حيواناً فيذبحه بصفة معينة ولا يذكر اسم الله عليها، أو تلاوة العزائم والطلاسم والتمتمة بكلام غير مفهوم، أو طلبه لأشياء غريبة من باب التعجيز، فيما يخبر الساحر أو الكاهن الشخص باسمه، اسم أمه أو البلد التي جاء منها أو المشكلة التي جاء من أجلها.

وذكرت “الهيئة” خلال معرضها الخاص بـ”مكافحة السحر والشعوذة” مع إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة الشؤون الإسلاميَّة والجهات الحكوميَّة ذات العلاقة، أن الحملة التي أطلقتها تهدف لتوعية المجتمع بخطورة السحر والشعوذة والكهانة وأثرها على عقيدة الفرد والمجتمع، من خلال الحفاظ على القيم الأساسية للفرد المسلم التي أهمها صدق التوكل على الله والمحافظة على الرقية الشرعية والأدعية المأثورة والاقتداء بما ورد في السنة المطهرة.

وتشمل معارض “الهيئة” المدارس، الكليات، الأسواق العامة، إضافةً إلى توعية المجتمع عبر خطب الجمعة والكلمات الوعظيَّة في المساجد ومصليات الجهات الحكومية، وتوزيع المطبوعات التوعوية والتوجيهية لتحقيق أهداف الحملة، وفقاً لـ”المدينة”.