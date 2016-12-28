 الطائف.. 1800 حالة دهس وانقلاب وتصادم في 3 أشهر | صحيفة تواصل الالكترونية

الطائف.. 1800 حالة دهس وانقلاب وتصادم في 3 أشهر

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الطائف.. 1800 حالة دهس وانقلاب وتصادم في 3 أشهر

تواصل ـ سامي الثبيتي:

كشف التقرير ربع السنوي لهيئة الهلال الأحمر في محافظة الطائف، أنّ غرفة العمليات بالطائف تلقت ٧٢٠٠ بلاغ متنوّع بين مرضي وحوادث.

وأظهر تقرير الربع سنوي لعام ١٤٣٨هـ، أنّ الغرفة تلقت 1800 بلاغ حادث ما بين دهس وانقلاب وتصادم بين عِدّة أطراف على الرقم المجاني 997.

وذكر التقرير أنّ عدد حالات الإغماء على مدار الـ 3 أشهر الماضية بلغت ٤٧٥ حالة تمّ التعامل معها جميعها.

وقال المتحدث الرسمي لـ”هلال الطائف” شادي بن عابد الثبيتي: إنّ إجمالي الدورات المقيمة في محافظة الطائف على برنامج الإسعافات الأولية بلغت 10 دورات استفاد منها ١٨٠متدرباً.

وأضاف “هلال الطائف”: أنّ عدد المحاضرات التوعوية التثقيفية بالإسعافات الأولية في القسم الرجالي بواقع 10 محاضرات متنوّعة في المدارس بإجمالي حضور تجاوز ٤٠٠ ما بين طلاب ومعلمين وإداريين.

وكانت حصيلة القسم النسوي على مدار الـ 3 أشهر بواقع 5محاضرات توعوية في مدارس الطالبات استفاد منها أكثر من ٢٠٠ شخص.

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