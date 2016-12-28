 قاتلة «مُسنة الرس» استقدمت قبل نصف عام | صحيفة تواصل الالكترونية

قاتلة «مُسنة الرس» استقدمت قبل نصف عام

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قاتلة «مُسنة الرس» استقدمت قبل نصف عام

 

تواصل ـ الرياض:

قال ابن زوج المرأة التي قُتلت على يد خادمتها في الرس الاثنين الماضي: إن المتهمة لم تكن على خلاف مع أي من أفراد العائلة، كما أنّ الخادمة التي استقدمت للعمل قبل نحو نصف عام لم تُبدِ أية شكوى.

وبيّن الابن أن والدته في الثمانين من عمرها ومقعدة ولم يتوقع أحد من الأسرة أن تقتل على يد الخادمة، لافتاً إلى أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة، بحسب «عكاظ».

وكانت شرطة القصيم قد أعلنت أمس الأول عن مقتل امرأة مسنة متأثرة بجراحها بعد أن اعتدت عليها بالضرب عاملة منزلية آسيوية في الأربعين من عمرها، حيث نقلت إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة، وأحيلت المتهمة إلى سجن النساء في بريدة إلى حين اكتمال الإجراءات.

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