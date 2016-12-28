أطعمة ومشروبات تُعرّض بطنك للانتفاخ

تواصل ـ وكالات:

نصح موقع “كونكومبير” الفرنسي، المتخصّص في الصحة والغذاء، بتجنّب تناول 8 أطعمة بشكل يومي، أو تجنبها نهائية، للإفلات من انتفاخ البطن، والتي تتمثل في الآتي:

1 – الخبز الأبيض

ويتسبب الخبز الأبيض في انتفاخ البطن لصعوبة هضمه، ما يولّد اضطرابات في الجهاز الهضمين، وبالتالي يجب استبداله بخبز القمح الكامل الذي يوفّر ضعف الألياف التي تُسهّل العبور المعوي، وتمنح شعوراً بالشبع.

2- الخضراوات النية

ورغم فوائدها الصحية، إلا أن تناول هذه الخضراوات طازجة، من شأنه أن يتسبّب في مشاكل هضمية مزعجة للغاية، والتي منها على سبيل المثال “القرنبيط، البروكلي، والملفوف”، حيث تتخمّر لتدمير الألياف، والوقت الذي تستغرقه لذلك يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وإطلاق الغازات، مما يتوجّب تناولها مطبوخة ليسهل هضمها.

3 – مشتقات الألبان

إنّ منتجات الألبان مثل الحليب والقشدة “باستثناء الياغورت” تحتوي على اللاكتوز، والأخير نوع من السكّر يتطلّب هضمه تفاعلاً مع الإنزيمات.

وثبت علمياً أنّ أعضاء الجسم تعمل باستعمال المغذيات الناتجة عن هضم المواد الغذائية، وتتم عملية الهضم بوجود العصارات الهاضمة التي تحتوى على جزيئات بروتينية تختلف أدوارها باختلاف المواد التي تؤثر فيها تدعى الإنزيمات الهاضمة.

وبما أنه يصعب هضم المنتجات اللبنية، في حال لم تتوفر في الجسم الكميات اللازمة من اللاكتاز، ينصح بتناول الياغورت المصنوع من الحليب المخمّر، أو الحليب النباتي “فول الصويا واللوز”.

واللاكتوز هي خميرة “إنزيم” تواجد بشكل طبيعي عند البشر في الأمعاء، وهي عنصر هام في هضم سكر اللاكتوز “أو سكر الحليب” في الأمعاء.

4 – المشروبات الغازية

وتُعد المشروبات الغازية غنية بالغاز، ما يجعلنا نشعر بانتفاخ البطن عقب تناولها، لأننا نبتلع الهواء بالتزامن مع استهلاكها.

وعموما، فإن هذا النوع من المشروبات مضر بالصحة، ولذلك من الأفضل تناول العصير أو المياه المفيدة بشكل كبير للجسم.

5 – الملفوف

ورغم أن الملفوف يعتبر من الخضراوات، التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، لعدم احتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، إلا أن تناوله يتسبب، في المقابل، في انتفاخ البطن، نتيجة زيادة كمية الغازات في الأمعاء، ما يورث الشخص ضغطاً ناجماً عن تجمّع الغازات في منطقة البطن.

ولتفادي مثل هذه المشاكل الهضمية، ينصح بتناول الملفوف مطبوخاً مع أنواع أخرى من الخضر لمساعدة المعدة على هضمها بيسر.

6 – العلكة

ويجهل الكثيرون أنه عند مضغ العلكة، أنهم يبتلعون الهواء ليحبس الأخير في البطن، مما يؤدي إلى الضغط والانتفاخ وتوسّع البطن،

7 – البقوليات

وتحتوي البقوليات على مزايا صحية عديدة من دهون أو كوليسترول، وهي منخفضة السعرات الحرارية والسوديوم، لكنها تتسبب انتفاخ البطن، مما يستوجب ضرورة التأكد من ترك البقوليات غارقة في المياه طوال الليل، ثم طهيها وانتظار أن تصبح قشرتها رطبة لتناولها بسلام.

8 – الأطعمة الدسمة

وتتمثل الأطعمة الدسمة خصوصاً في الدهون المقلية والبسكويت والكعك، المعروفة بأن هضمها يتم ببطء، فتبقى فترة أطول في المعدة، مما يؤدي إلى شعورك بالثقل والتخمة، وبالتالي يُنصح بالتقليل منها قدر الإمكان، والاستعاضة عنها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية.