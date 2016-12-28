 مصدر: بعض صرافات البنوك لم تقبل إيداع العملة الجديدة | صحيفة تواصل الالكترونية

مصدر: بعض صرافات البنوك لم تقبل إيداع العملة الجديدة

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مصدر: بعض صرافات البنوك لم تقبل إيداع العملة الجديدة

تواصل – الرياض:

قال مصدر في أحد البنوك، إن الإصدار السادس من العملة الجديدة ما يزال حتى الآن “مجهول الهوية” لدى بعض أجهزة الإيداع الإلكترونية والصرف الآلي في بعض البنوك، وذلك خلال الأسبوع الثاني من طرح العملة.

وذكر المصدر، أن سبب عدم تعرف أجهزة الإيداع الإلكترونية في عدد من البنوك على الإصدار السادس من العملة يعود إلى عدم تحديث أجهزة الإيداع للتعرف على أبعاد العملة الجديدة والعلامات الأمنية فيها، بحسب “عكاظ”.

وأشار إلى قيام بعض البنوك بتوضيح عدم تمكن الأجهزة من التعرف إلى الإصدار الجديد بوضع تنبيهات على شاشات أجهزة الإيداع الإلكترونية في فروعها، إضافة إلى مخاطبة الشركة المختصة إلى سرعة العمل على تحديث أنظمة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع للتمكن من تداول الإصدار الجديد على وجه السرعة.

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