 «تعليم الرياض» يطلق المسابقة السنوية للطلاب حول قضايا البيئة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض» يطلق المسابقة السنوية للطلاب حول قضايا البيئة

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«تعليم الرياض» يطلق المسابقة السنوية للطلاب حول قضايا البيئة

تواصل – سعود الخالد:

طالبت إدارة «تعليم الرياض» مدارس التعليم (الحكومية والأهلية) بتفعيل مشروع التوعية البيئية السنوية للنشء في الميدان التربوي.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في «تعليم الرياض» حمد الشنيبر، أن المشروع هو مسابقة سنوية بين طلاب التعليم العام، يقدم من خلالها المشارك مقطع فيديو أو صورة فوتوغرافية أو رسماً، يُعرض فيه محتوى حراً حول إحدى القضايا البيئية، وذلك وفق محاور المسابقة وهي: ظاهرة الاحتباس الحراري، والتلوث البيئي، وطرق الحفاظ على البيئة، وظاهرة التصحر.

وبين الشنيبر، أن تعبئة الطالب لنموذج المشاركة وإدخال بياناته عبر الموقع المخصص للمسابقة  يجب أن يكون في موعد أقصاه الـ16 من رجب المقبل، ليتم استكمال بقية الإجراءات وفق خطة المسابقة المعتمدة.

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