اتفاقية تعاون للارتقاء بمستوى «المقيّمين» في المملكة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أبرم المركز الوطني للقياس والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اتفاقية تعاون لإعداد وتطبيق اختبارات خاصة بالهيئة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية.

ووقع الاتفاقية من جانب “قياس” سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز، ومن جانب الهيئة الأمين العام للهيئة عصام بن حمد المبارك، وذلك في مقر الهيئة في الرياض.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن الاتفاقية عبارة عن برنامج متكامل للتعاون مع المركز الوطني للقياس، وقيامه باختبار القائمين بأعمال التقييم في هذه المرحلة، وهي فرع العقارات للمستويات المهنية للتأكد من كفاءة ومهنية واحترافية المقيمين بناءً على أسئلة تم إعدادها بالشراكة بين الجهتين وبالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية.

وأشار المبارك إلى أن الهدف من الاتفاقية هو الارتقاء بمستوى ومهنية المقيمين في المملكة سواءً في مجال العقار أو المنشآت الاقتصادية والاستفادة من تواجد المقرات التابعة لمركز قياس” في جميع مدن ومحافظات المملكة سواءً في الاختبارات الورقية أو المحوسبة ، وتخفيف الأعباء على المقيمين في المناطق من الانتقال لتقديم الخدمات لهم في مناطقهم.