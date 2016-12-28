 «العدل» تشترط إضافة «ابن» قبل اسم الأب والجد لإتمام الوكالة | صحيفة تواصل الالكترونية

«العدل» تشترط إضافة «ابن» قبل اسم الأب والجد لإتمام الوكالة

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«العدل» تشترط إضافة «ابن» قبل اسم الأب والجد لإتمام الوكالة

تواصل – متابعات:

أعلنت كتابات العدل الثانية، أن إضافة كلمة “ابن” قبل اسم الأب والجد يعد شرطاً ضرورياً عند استخراج الوكالات، مؤكدة رفض الوكالات التي لا يضاف إليها “ابن” آليا، ويطلب إعادة تسجيل الوكالة مرة أخرى متضمنة الإضافة.

وعدت وزارة العدل في تعميم سابق لجميع كتابات العدل الثانية إضافة “ابن” شرطا أساسيا لإتمام استخراج الوكالة، حيث إن المعاملات المقدمة دون الإضافة يتعذر إدخالها من قبل الموظفين ويطلب من المراجع تعديلها وإعادة إدخالها، وفقا لـ”مكة”.

وتعد كتابات العدل الثانية من أسرع الإدارات الحكومية إنجازا للمعاملات، حيث إن الوقت الذي يستغرقه المراجع منذ دخوله المبنى إلى خروجه لا تجاوز 15 دقيقة، نظرا لآلية العمل الإلكترونية التي أدخلت خلال السنوات الأخيرة وأسهمت في سرعة إنجاز العمل.

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