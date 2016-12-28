 «القرني» يبشر متابعيه بفرار ميليشيات الحوثي من جبهات القتال | صحيفة تواصل الالكترونية

«القرني» يبشر متابعيه بفرار ميليشيات الحوثي من جبهات القتال

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«القرني» يبشر متابعيه بفرار ميليشيات الحوثي من جبهات القتال

تواصل – سعود الخالد:

أكد الداعية الدكتور عائض القرني، أن هناك أخبارا موثقة وردتهم حول انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي، والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال.

وقال القرني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ‘‘تويتر‘‘: ‘‘وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال‘‘ مضيفا اقترب النصر أبشركم‘‘.

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١ تعليق

  1. الله يحفظ ياشيخنا الفاضل ..ونسأل الله العلي القدير ان يبشرنا بنصره على هذه الافه التي تجردت من عروبتها ووطنيتها وباعتها لايران التي لاتريد الخير للعرب والمسلمين ..ورسالتي الى اليمنيين كافه .. لايكتمل النصر الا بتكاتفكم والتفافكم مع الشرعيه وايقاف الدمار الذي خلفته عصابة الحوثيين واعوانهم المجوس (ايران ) فانتم تدركون ان جماعة الحوثي على استعداد تدمير اليمن واليمنيين باشاره من ايران …وتدركون ان الحوثي خطر قائم عليكم طالما لم يتم اجتثاثه … وبالنهايه اسأل الله ان يحفظ اليمن من كيد الاعداء

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