«القرني» يبشر متابعيه بفرار ميليشيات الحوثي من جبهات القتال

تواصل – سعود الخالد:

أكد الداعية الدكتور عائض القرني، أن هناك أخبارا موثقة وردتهم حول انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي، والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال.

وقال القرني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ‘‘تويتر‘‘: ‘‘وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال‘‘ مضيفا اقترب النصر أبشركم‘‘.