 مشاهد مؤثرة للقاء اليمنيين العائدين من «جوانتانامو» بعائلاتهم (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مشاهد مؤثرة للقاء اليمنيين العائدين من «جوانتانامو» بعائلاتهم (فيديو)

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تواصل – بدر العبدالرحمن:

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة لليمنيين العائدين من معتقل جوانتانامو، خلال لقائهم بعائلاتهم وأقاربهم بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم في المملكة.

الموقوفون الأربعة الذين وصلوا إلى المملكة مساء اليوم، وهم كل من :- محمد رجب صادق أبو غانم، سالم أحمد هادي بن كناد، عبدالله يحيى يوسف الشبلي، محمد علي عبدالله محمد باوزير.

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