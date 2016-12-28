«تقنية القريات» تختتم فعاليات ملتقى «تكامل الأول» بحضور ألف زائر (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

اختتمت كلية التقنية بمحافظة القريات فعاليات ملتقى تكامل الأول ” تكامل ١”، والذي نظمته الكلية على مدى الثلاثة أيام الماضية، وسط إقبال كثيف من الجمهور تجاوز ألف زائر.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالقريات المشرف العام على لجان الملتقى المهندس ياسر بن علي عسيري: أن الملتقى حقق أهدافه التي رسمها فريق العمل المشكل والذي تم عليه بناء تشكيل لجان الملتقى، وتكوين عضوياتها، وإسناد مهام كل لجنة لأعضائها، مشيداً بروح التعاون بين جميع أعضاء اللجان العاملة في الملتقى.

وأوضح عسيري أنه أول ملتقى توعوي يضم ثلاث فعاليات لبرنامج (يقظ – نبراس – نزاهة) من نوعه يتم تبنيه وتدشينه بتنظيم من الكلية التقنية بالقريات.

وأكد عسيري أن الملتقى شارك فيه عدة جهات حكومية، حيث عرض المشاركون بالملتقى العديد من الفعاليات القيمة، واستفاد الزائرون من الملتقى؛ لاحتوائه على المسابقات الثقافية، ومسابقات التصوير، ودورات ومحاضرات تعريفية، ومحاضرات توعوية، ودورة التصوير، وبرنامج التبرع بالدم.

كما تم في ختام الحفل تكريم مندوبي الجهات الحكومية المشاركة في الملتقى، وإعلان الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي وهم:

1 – عبدالهادي السراهيد (محور الأمن الفكري).

2 – عبدالعزيز الظلام (أجمل صورة لمحافظة القريات).

والجدير بالذكر، أن عدد الزائرين بلغ خلال أيام الملتقى أكثر من ١٠٠٠ زائر، واختتم المهندس عسيري بتقديم شكره وتقديره لجميع الجهات التي شاركت في هذا الملتقى المميز الأول، مؤكداً أنه يجرى حالياً الانتهاء من تصميم الإخراج الوثائقي والمقروء للملتقى والذي سيتم نشره خلال الأيام القادمة، سائلاً الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، على أمل اللقاء بفعاليات ملتقى تكامل الثاني.