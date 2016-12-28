الباحة.. بلاغ مواطن يطيح بوافد امتهن بيع الجوالات

تواصل – سعود الخالد:

ضبطت شرطة محافظة المندق بمنطقة الباحة، بالتعاون مع مفتشي مكتب العمل بالمنطقة وافداً امتهن بيع الجوالات في إحدى المنشآت بالمحافظة، بالمخالفة لقرار توطين بيع وصيانة الجوالات.

جاء ذلك بعد تلقي وزارة العمل بلاغاً من مواطن عبر تطبيق الوزارة “معاً للرصد”، واستمراراً للحملات التفتيشية المكثفة التي يقوم بها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، ممثلاً في إدارة التفتيش والإرشاد المهني، وبمساندة من شرطة محافظة المندق؛ لمراقبة الأسواق المعنية بتطبيق قرار توطين بيع وصيانة الجوالات.