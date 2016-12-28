شرطة الطائف تكشف لغز سرقة 150 ألف ريال من محل مجوهرات

تواصل – سعود الخالد:

كشفت شرطة محافظة الطائف، اليوم الخميس، لغز سرقة 150 ألف ريال من داخل أحد محلات مجوهرات بالمحافظة، مؤكدةً أن المتهم هو أحد العاملين بمحل الذهب.

وقال متحدث شرطة مكة، العقيد عاطي القرشي، في ‘‘بيان‘‘ صحفي: ‘‘إن مركز السلامة بشرطة محافظة الطائف، تلقى بلاغاً بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٨، يتضمن سرقة مبلغ 150 ألف ريال من داخل محل مجوهرات.

وأضاف القرشي، انتقل رجال الضبط الجنائي للموقع، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية لكشف ملابسات القضية وأطرافها، اتضح أن المتهم أحد العاملين بالمحل، لافتاً إلى أنه جارٍ ضبطه وإيقافه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.