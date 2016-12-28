 بالفيديو.. «البرجس»: ليس هناك أسعار جديدة للكهرباء و«القصاصة» شائعة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. «البرجس»: ليس هناك أسعار جديدة للكهرباء و«القصاصة» شائعة

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تواصل – سعود الخالد:

قال المستشار السابق للتخطيط الاستراتيجي في شركة أرامكو، برجس البرجس: ‘‘إن القصاصة التي انتشرت عن أسعار الكهرباء الجديدة، ليست صادرة من جهة رسمية، ولم يتم أي إعلان عنها حتى اللحظة‘‘.

وأوضح البرجس: أن تعريفة الكهرباء المعمول بها حالياً تشمل أربع شرائح: الشريحة الأولى للاستهلاك الأقل من 2000 كيلوات ساعة، وقيمتها 5 هللات لكل كيلو وات ساعة، والشريحة الثانية 2000 كيلو وات ساعة أخرى، وقيمتها 10 هللات لكل كيلو وات ساعة، والشريحة الثالثة قيمتها 20 هللة لكل كيلو وات ساعة، والشريحة الرابعة والأخيرة قيمتها 30 هللة.

وأضاف البرجس: أن النظام الجديد سيتحول من نظام الشرائح إلى نظام خارج وقت الذروة، وداخل وقت الذروة، مشيراً إلى عدم وجود أي إعلان رسمي عن أسعار جديدة للكهرباء.

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