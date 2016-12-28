بسبب ماشية.. مقتل وإصابة 18 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار بالسودان

تواصل ـ وكالات:

قُتل اليوم 7 مسلحين وأُصيب 11 آخرون، في تبادل لإطلاق نار بين مواطنين داخل مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية؛ بسبب سرقة مواشٍ بحسب ما ذكرت الحكومة السودانية، وما زالت المدينة تعيش حالة من التوتر والخوف من تجدد الأحداث.

وتطابقت رواية شهود عيان مع رواية والي ولاية غرب دارفور، فضل المولى الهجا، الذي أكد أن الأحداث، سببها سرقة مواشٍ تتبع أصحابها الأثر إلى حي الجبل داخل الجنينة، بيد أن صاحب المنزل الذي انتهى عنده الأثر رفض الاتهام وقام بإطلاق قنابل يدوية ‘‘قرنيت‘‘؛ مما أدى لسقوط ضحايا بين قتيل وجريح، بحسب ‘‘موقع سودان تربيون الإخباري‘‘.

واشتكى والي غرب دارفور من انتشار السلاح بأيدي المواطنين بالولاية، قائلاً: ‘‘آفة ولاية غرب دارفور هي السلاح المنتشر في أيدي المواطنين، ونعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بجمع السلاح بالولاية‘‘.