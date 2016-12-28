 خبير نفسي: المحافظة على الصلاة تعالج الاكتئاب | صحيفة تواصل الالكترونية

خبير نفسي: المحافظة على الصلاة تعالج الاكتئاب

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خبير نفسي: المحافظة على الصلاة تعالج الاكتئاب

تواصل ـ الرياض:

نصح أستاذ علم النفس التربوي والاستشاري في العلاقات الزوجية، وسلوك الأطفال والمراهقة، الدكتور راشد السهل، المصابين بالاكتئاب بالمحافظة على الصلاة، ومراجعة الطبيب المختص، ومحاولة جعل الفكر إيجابياً، وممارسة أفعال إيجابية، ووضع أهداف واقعية وإنجازها.

وقال السهل في تغريدة نشرها على حسابه بـ‘‘تويتر‘‘: ‘‘إن البعض يردد كلمة الاكتئاب دون معرفة معناها الصحيح‘‘، موضحاً أن الاكتئاب هو اضطراب نفسي عقلي؛ يسبب حزناً شديداً وفقدان المتعة بالحياة لمدة أسبوعين على الأقل، وليس كل شخص حزين مصاباً بالاكتئاب.

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