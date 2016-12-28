مصادر: صندوق التنمية العقاري يستعد للإعلان عن 70 ألف قرض

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كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن صندوق التنمية العقاري يستعد خلال الشهر الحالي للإعلان عن أكثر من 70 ألف قرض في 2017 بعد عام ونصف من التوقف.

وقالت المصادر: إن دفعات الصندوق الجديدة ستكون بالتعاون مع البنوك وفق آلية جديدة وبسعر فائدة أقل، مشيرةً إلى أن القروض لن تكون موحدة لجميع المستهدفين والبالغة 500 ألف ريال كما كان سابقاً، بل ستكون وفق الملاءمة المالية للشخص المقترض، التي تؤهله للاقتراض من المصارف وفق دخله الشهري، بحسب صحيفة “مال”.

يأتي هذا في وقت بلغ عدد الأسماء التي تضمها قوائم الانتظار للحصول على قروض عقارية لدى الصندوق 413.6 ألف طلب، بقيمة تجاوزت الـ 206.8 مليار ريال، بحسب بيانات صندوق التنمية العقارية.

يشار إلى أن ماجد الحقيل، وزير الإسكان قال خلال ديسمبر الماضي: إن صندوق التنمية العقاري صرف 20 ألف قرض خلال العام 2016، مضيفاً أن الصندوق سيعلن عن دفعة جديدة خلال يناير ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ 40 عاماً الفائتة.

وكان الصندوق يصرف خلال الفترة الماضية دفعات دورية تصل أحياناً إلى 5 دفعات في السنة تضم ما بين 8000 إلى 10 آلاف شخص مستفيد في كل دفعة، إلا أن هذه العملية توقفت خلال العام والنصف الماضيين وتحديداً منذ يوليو 2015.