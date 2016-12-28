ميانمار تهدد باستهداف قافلة ماليزية لإغاثة مسلمي الروهينجيا (صور)

تواصل ـ وكالات:

هددت سلطات ميانمار بالهجوم على القافلة الماليزية لإغاثة مسلمي الروهينجيا في ولاية أراكان حال دخولها المياه الإقليمية للبلاد.

وتعمل فرق القافلة حالياً على جمع ما يقرب من 1000 طن من الأرز، ومساعدات طبية، ومواد غذائية، وخيام بلاستيكية، ومستلزمات أطفال، وغيرها من المستلزمات الضرورية لولاية أراكان لتقديمها إلى المسلمين الروهنغيا.

وفي اتصال لوكالة أنباء أراكان قال “رياض الحق”، وهو روهنغي وأحد المنظمين للقافلة: إن موعد الانطلاق لن يتغير رغم التهديدات الميانمارية حيث من المقرر أن تنطلق في 10 يناير مؤكداً أن سفارة ميانمار رفضت إعطاء تصريح للقافلة بالدخول إلى ولاية أراكان.

واستبعد “رياض الحق” أن تتجرأ ميانمار على مهاجمة القافلة مثل ما هددت، وقال: إن وسائل إعلامية دولية وشخصيات سياسية سترافق القافلة؛ وهو ما يجعل ميانمار غير قادرة على تنفيذ تهديدها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الماليزي “نجيب عبدالرزاق” يشرف على القافلة ويدعمها بشكل مباشر، ومن المقرر أن يقوم بإطلاقها بنفسه.