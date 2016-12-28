تعرَّف على خطوات فحص حالة بطارية «آيفون»

تواصل – وكالات:

نفاد شحن بطارية الهاتف من المشاكل التي تؤرق المستخدمين خصوصاً أولئك الذين يقومون باستخدام هواتفهم بطريقة مكثفة يومياً.

وتعتبر أهم المشاكل المتعلقة بأداء البطارية، هي: النفاد السريع للشحن أو ارتفاع درجة الحرارة وغيرها؛ وبالتالي يلزم حينها القيام بتشخيص كامل لحالة البطارية ومعرفة إن كان من اللازم استبدالها أم لا.

وإذا كنت ترغب بتشخيص حالة البطارية بنفسك فيمكنك القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

بداية ستحتاج إلى تثبيت برنامج متخصص في تشخيص حالة البطارية وهو coconutBattery ويُمكن لمستخدمي ماك تنزيل الإصدار 3.4 من البرنامج عبر الموقع الرسمي من هنا.

بمجرد تثبيت البرنامج وتشغيله سيظهر لك عدة معلومات ضرورية حول جهاز الماك الذي تستخدمه من بينها حالة البطارية ودرجة الحرارة والطراز وتاريخ التصنيع.

ولفحص حالة البطارية الخاصة بهاتف آيفون الخاص بك قم باختيار iOS Device من شريط القوائم داخل البرنامج وسيقوم بعدها بعرض كافة المعلومات الضرورية مثل: سعة البطارية، والحد الحالي لها، ونسبة الشحن وغيرها.

ومن المهم الالتفات إلى نقطتين في غاية الأهمية لتشخيص حالة البطارية بطريقة سليمة.

الأولى هي maximum charge وهي السعة الفعلية للبطارية، ومقارنتها بالسعة الأساسية، فمثلاً هاتف آيفون 6S يأتي بسعة 1715 ميلي أمبير (في البرنامج ستكون تحت اسم Design capacity).

ومن الممكن أن تلاحظ انحدار قيمة maximum charge بعد فترة من الوقت، وفي حال انحدار هذه القيمة بشكل كبير جداً فهذا يؤشر على وجود تلف ما في البطارية.

النقطة الثانية هي الـ loadcycles، وهي عدد دورات الشحن والتفريغ، وفي المتوسط فإن البطارية تعمل بطريقة جيدة لغاية 1000 دورة؛ وبالتالي إن اقترب هذا الرقم من الحد الأقصى، وفي الوقت نفسه لاحظت بعض المشاكل في البطارية؛ فهذا يعني أنه عليك استبدالها في وقت قريب.