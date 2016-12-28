الأحد القادم.. «تداول» تعتمد التصنيف الجديد للقطاعات دعماً لتطوير السوق المالية

تواصل – واس:

أعلنت شركة السوق المالية السعودية ‘‘تداول‘‘ أنه سيتم اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 8 يناير 2017 م.

وأوضحت ‘‘تداول‘‘ أن هذه الخطوة تأتي بالتماشي مع استراتيجيتها لدعم تطوير السوق المالية، وبهدف تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق، وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.

وقامت السوق المالية بمخاطبة الشركات حول تصنيفها الجديد؛ بناءً على المعيار العالمي للقطاعات، وكذلك لتوضيح المنهجية المتبعة في التصنيف الجديد، حيث يعد كل من النشاط ومصدر الإيرادات عاملين رئيسيين لتصنيف الشركات، هذا وتتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاعاً تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS).

وفيما يخص مؤشرات القطاعات الجديدة، فسيتم حسابها عند 5.000 نقطة (نقطة الأساس)؛ مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات، كما سيتم حساب قيم تاريخية لهذه المؤشرات لفترة سنة سابقة ونشرها على موقع تداول الإلكتروني؛ وذلك لتعزيز المعلومات المتاحة للعموم والمهتمين بالتحليل المالي. وحيث إنها مؤشرات جديدة، تنوّه ‘‘تداول‘‘ بأنه سيتم نشر نسب التغيّر الخاصة بها في اليوم الثاني من بدء التطبيق.

هذا، وسيتم التوقف عن حساب مؤشرات القطاعات الحالية بدءاً من 8 يناير2017م، ولكن ستظل قيمها التاريخية متاحة على موقع ‘‘تداول‘‘ الإلكتروني، ويمكن الاطلاع على قطاعات السوق الجديدة، وتصنيف الشركات المدرجة من خلال زيارة موقع تداول.

يذكر أن شركة السوق المالية السعودية ‘‘تداول‘‘ أعلنت بتاريخ 2016/12/1 م، تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية، والذي تم بناءً عليه إعادة هيكلة قطاعات السوق.