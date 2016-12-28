«الداخلية»: وصول 4 موقوفين يمنيين من معتقل «جوانتانامو» للمملكة وشمولهم بالرعاية والمناصحة

تواصل – واس:

استضافت المملكة 4 موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو، حيث يقيم ذووهم بالمملكة، وتعذر عودتهم لبلادهم في ظل الظروف التي يمر بها اليمن الشقيق.

وصرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 9/ 7 / 1437 هـ بشأن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على طلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، باستضافة (9) مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل جوانتانامو، والذين سبق وأن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة بالتماسٍ لاستضافتهم بالمملكة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن الشقيق، ووصولهم إلى المملكة مساء السبت الموافق 9/ 7 / 1437 هـ، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة (4) موقوفين يمنيين آخرين من معتقل جوانتانامو ويقيم ذووهم بالمملكة، حيث وصلوا إلى المملكة مساء اليوم الخميس الموافق 7 / 4 / 1438هـ ، وهم كل من:-

1. محمد رجب صادق أبو غانم

2. سالم أحمد هادي بن كناد

3. عبدالله يحيى يوسف الشبلي

4. محمد علي عبدالله محمد باوزير

وأكد المتحدث الأمني بأنه تم إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة، وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم، كما أوضح بأنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.