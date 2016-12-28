 تحذير.. 4 سلوكيات يومية تسبب «العقم» | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير.. 4 سلوكيات يومية تسبب «العقم»

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تحذير.. 4 سلوكيات يومية تسبب «العقم»

تواصل ـ وكالات:

حذر أخصائيون من سلوكيات يومية يمارسها بعض الأشخاص، والتي من المحتمل أن تسبب العقم وعدم القدرة على الإنجاب.

وطبقاً لموقع “صحتي” المعني بالشأن الطبي، فإن تلك العادات تشمل:

التوتر: حيث يؤثر مستوى الأدرينالين المرتفع الناتج عن التوتر على إنتاج الحيوانات المنوية النشطة.

الحمية الغذائية: عدم تناول الخضروات والفواكه بشكل معتدل يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، كما أن زيادة الدهون في الأطعمة تبطئ حركتها.

الكافيين: الإفراط في تناول الكافيين الموجودة في القهوة، الشاي، الشيكولاتة، الكولا، ومشروبات الطاقة، وفي بعض الأدوية تؤثر على أداء وشكل الحيوانات المنوية أيضاً.

التعرض للحرارة الشديدة: الحرارة تؤثر على الخصية والتي تعد مصنع تكوين الحيوانات المنوية؛ مما يقتل الحيوانات بداخلها وخاصة أننا نعيش في بلدان حارة.

وحذر خبراء الصحة من ترك السيارات فترات طويلة في الشمس؛ لأنه بمجرد الجلوس فيها يؤثر ذلك سلبياً على الحيوانات المنوية، بل ويؤدي لتشوهها.

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