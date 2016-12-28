 المدينة.. الاحتطاب الجائر يجتاح «وادي الجي» في محافظة بدر (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. الاحتطاب الجائر يجتاح «وادي الجي» في محافظة بدر (صور)

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المدينة.. الاحتطاب الجائر يجتاح «وادي الجي» في محافظة بدر (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

يعاني وادي الجي التابع لإمارة الشفية بمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة من عمليات الاحتطاب الجائر، واجتثاث الأشجار للحصول على جذوعها للمتاجرة فيها.

وبحسب تصريحات أهالي المنطقة، التي نقلها مراسل “تواصل” بالمدينة، فإن فرق المحتطبين تستخدم طرقاً متنوعة لاجتثاث الأشجار، منها المناشير الكهربائية، والأدوات الحديدية اليدوية.

وطالب الأهالي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الاحتطاب؛ لكي تحد من أفعالهم التي “شوهت مناظر طبيعية خلابة، كان من الأولى الاستفادة منها، وتوفير بدائل تؤدي نفس غرض الحطب”، بحسب وصفهم.

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