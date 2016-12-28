«بلدي الرياض» ينظم لقاءً مفتوحاً للمواطنين الثلاثاء المقبل

تواصل – سعود الخالد:

ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض لقاءً مفتوحاً مع المواطنين، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12/4/1438هـ، بقاعة “الجلسان” في حي السويدي الواقعة في نطاق الدائرة الأولى، بعد صلاة العشاء مباشرة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم ساكني العاصمة الرياض.

أوضح ذلك الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي لمدينة الرياض، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مشكلة “حفريات الشوارع” كموضوع رئيسي على أجندة اللقاء، بالإضافة إلى مناقشة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المواطنين.

وأضاف العريدي: أن اللقاء سيتم بحضور عدد من ممثلي الجهات الخدمية والإدارات بأمانة منطقة الرياض، وشركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركات الاتصالات، ووزارة النقل، وهيئة تطوير الرياض، وإدارة مرور الرياض.

وبين أنه لمزيد من المعلومات حول اللقاء والجهات المشاركة والموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، يمكنكم التواصل مع لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس على البريد rmcinform@rmc.gov.sa.