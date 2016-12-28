السجن والغرامة لموظفين خالفوا نظام هيئة السوق المالية

تواصل – سعود الخالد:

أعلنت هيئة السوق المالية، أنّ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أصدرت قراراً بإدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية.

وقالت “الهيئة” في بيان على موقعها الإلكتروني: إنّ القرار يقضي بإحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة 50 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و6 من لائحة سلوكيات السوق المتعلّقة بالتداول على سهم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”؛ بناءً على معلومات داخلية.

وبيّنت “الهيئة” أنّ المخالفات كانت خلال الفترة من 24/04/2014م إلى 27/04/2014م، والفترة من 22/7/2014م إلى 11/9/2014م، حيث تمّت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر فيها حسب الاختصاص.

ولفتت “الهيئة” إلى أنّ تاريخ 05/04/1438هـ الموافق 03/01/2017م شهد صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم بمخالفة الفقرة أ من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة أ من المادتين 5 و6 من لائحة سلوكيات السوق.

وذكرت “الهيئة” أن المخالفات تعود إلى قيام عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة “موبايلي”، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات.

ونبّهت “الهيئة” إلى أنّ هذا القرار غير نهائي؛ أي يحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه؛ وهو ما دعا إلى عدم الإشارة لأسماء المخالفين، على أن تُعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على الدعوى.

ويقضي القرار الصادر بإيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم وفقاً للتفصيل الآتي:

1• إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظته الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة (30,493,325.75) ثلاثين مليوناً وأربعمئة وثلاثة وتسعين ألفاً وثلاثمئة وخمسة وعشرين ريالاً وخمساً وسبعين هللة.

2• إلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة (284,455,552.50) مئتين وأربعة وثمانين مليوناً وأربعمئة وخمسة وخمسين ألفاً وخمسمئة واثنين وخمسين ريالاً وخمسين هللة.

3• فرض غرامات مالية على المحكوم عليهم تراوحت بين (100,000) مئة ألف ريال و(200,000) مائتي ألف ريال على كل منهم.

4• إيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة إلى سنتين.

5• منع المحكوم عليهم من إدارة المحافظ الاستثمارية، ومن العمل مستشارين استثماريين، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

6• استمرار سريان قرار اللجنة الوقتي القاضي بالحجز على المبالغ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، حتى صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.